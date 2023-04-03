Стало известно, как Трепова сменила имидж после взрыва в кафе с Татарским Подозреваемая в убийстве Татарского после взрыва в кафе обрезала волосы

Фото: Страница Дарьи Треповой во

Дарья Трепова

Подозреваемая в убийстве военкора Владлена Татарского Дарья Трепова после совершения взрыва в петербургском кафе обрезала себе волосы, сообщили авторы Telegram-канала SHOT. На опубликованных фото видно, что ее волосы стали короче на 15–20 см.

Взрыв, убивший Татарского, произошел вечером 2 апреля во время творческого вечера в петербургском кафе на Университетской набережной. По последним данным, количество пострадавших увеличилось до 32 человек. Из них 24 человека были госпитализированы. Среди раненых оказалась 14-летняя девочка.

Дарью Трепову, которую считают причастной к убийству Татарского, задержали сегодня, она отрицает вину и говорит, что ее подставили.

Как рассказал источник в МВД, операция по устранению военного корреспондента была тщательно и заранее спланирована. По его словам, в ней участвовали несколько человек и у каждого из них была своя роль.

Предприниматель Евгений Пригожин, связанный с ЧВК «Вагнер», ранее высказал предположение, что ответственность за смерть Татарского несет группа радикалов, не связанных с властями Украины. Намекнул на непричастность Киева и советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.