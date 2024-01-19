Стало известно, как температура в помещении влияет на людей Роспотребнадзор: низкая температура в помещении может ухудшить кровообращение

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Низкая температура в помещении и высокая скорость движения воздуха может ухудшить кровообращение и привести к развитию острых респираторных заболеваний и болезней дыхательных путей, предупредили в Роспотребнадзоре по Московской области. Там уточнили, что повышенная влажность вызывает утомление и чревата тепловыми ударами, пишет «Москва 24».

Высокая влажность воздуха также вредна для человека в связи с тем, что при этом затрудняется испарение влаги, выделяемой организмом через кожный покров. Это может привести к быстрому утомлению, к перегреву организма и тепловому удару, — рассказали в ведомстве.

Высокая температура воздуха нарушает водно-солевой обмен. Если в помещении около 30 градусов тепла, может снизиться умственная активность. В Роспотребнадзоре напомнили, что в холодный период в жилых помещениях должно быть 20–24 градуса, а влажность воздуха должна составлять от 30 до 60%. В теплое время года допускается температура от 18 до 28 градусов.

Терапевт Тимур Асанов ранее рассказал, что сохранить тепло в квартире при отключенном отоплении можно, если постелить ковры и повесить плотные шторы, закрывающие пространство от пола до карниза. Медик добавил, что в такой ситуации стоит закрыть все нежилые или угловые комнаты.