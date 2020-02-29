https://static.news.ru/photo/562ca784-5b6e-11ea-9285-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Russian Look/Global Look Press

Учёные из Невадского университета в Лас-Вегасе установили, что водители дорогих машин чаще нарушают правила дорожного движения (ПДД). Результаты их исследования опубликовал Journal of Transport & Health.

В частности, выяснилось: каждая тысяча долларов стоимости автомобиля сокращает на 3% вероятность, что водитель на переходе пропустит пешехода. Всего лишь 28% машин притормозили, чтобы пропустить пешеходов в ходе эксперимента учёных, проведённого на нерегулируемом переходе в Лас-Вегасе.

Причём выяснилась ещё одна закономерность — когда по «зебре» шла женщина, процент остановившихся водителей был значительно выше.

Ранее NEWS.ru сообщал, что сумма штрафов за нарушение ПДД на российских дорогах составила 106,5 миллиарда рублей, увеличившись на 8,5% по сравнению с 2018 годом. Данные опубликовала ГИБДД. Вынесено более 142 миллионов постановлений — на 11% больше, чем в 2018 году. Сумма штрафов составила 106,5 миллиарда рублей, оплачено около 68 миллиардов.