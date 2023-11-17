Стало известно, как стилист Бузовой связан с рухнувшим в Астрахани домом SHOT: племянница стилиста Бузовой успела спастись из рухнувшего дома в Астрахани

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Стилист Омар Байрамов

Родственники стилиста Омара Байрамова, который работает с певицей Ольгой Бузовой и народным артистом РФ Филиппом Киркоровым, чуть не погибли при обрушении пятиэтажного жилого дома в Астрахани, сообщает SHOT. По его информации, в пятиэтажке жила 29-летняя племянница стилиста Анастасия Тарасова и ее супруг, которые выбежали из здания за несколько минут до происшествия.

Как передает канал, Байрамов назвал астраханских чиновников «моральными уродами» за то, что дома в его родном городе разрушаются от трещин. Местные жители с начала осени жаловались на течь канализации, что приводило к размыву фундамента пятиэтажки. Жильцы боялись, что дом 1962 года постройки может не выдержать. Они обращались в водоканал и писали местным депутатам, однако никакой реакции не последовало.

Следственный комитет РФ ранее назвал предварительную причину частичного обрушения астраханской пятиэтажки. По информации ведомства, все дело в незаконной перепланировке в квартире на первом этаже. Выяснилось, что трещина в здании появилась после того, как один из жильцов снес несущие стены во время ремонта. Это привело к тому, что остальные перегородки не выдержали нагрузки и обрушились.