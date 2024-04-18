Стало известно, как спасти детей во время шторма в Москве Эксперт по выживанию Халилов призвал не гулять с детьми во время шторма

Фото: Василий Кузьмиченок/АГН «Москва»

Эксперт по выживанию Эдуард Халилов в беседе с NEWS.ru заявил, что не стоит гулять с детьми во время предстоящего шторма в Москве. По его словам, сильные порывы ветра, шквалистый ветер опасны для малышей и для колясок, в которых они находятся.

Держите детей за руку, очень осторожно с колясками, ставьте их на тормоз, хотя и так их может опрокинуть. Держите их. Но лучше в такую погоду с детьми на улице не появляться, так как в Москве бывают очень сильные ветра. И передвигаться лучше на метро, — подчеркнул собеседник.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в пятницу Москву и Центральную Россию придет мощный девятибалльный шторм. Он добавил, что в зону шторма с ветром более 20 метров в секунду попадет Брянская, Орловская, Тульская, Калужская и Московская области. По его словам, ветер будет гнуть деревья, ломать большие ветви, срывать рекламные баннеры, кровлю крыш и другие конструкции.

До этого метеоролог Александр Ильин предупредил, что до конца текущего месяца существенных осадков и морозов в Центральном федеральном округе (ЦФО) ожидать не стоит, в целом будет теплая погода. Он не исключил, что в конце второй декады месяца дожди пройдут в юго-западной части ЦФО — в Смоленской, Брянской, Орловской, Курской областях, а также в Подмосковье.