Стало известно, как сохранить гель-лак на ногтях после работы на даче Эксперт Голубовская рассказала, как сохранить гель-лак на ногтях после работы на даче

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Студия ногтевого сервиса

Перед нанесением геля-лака на ногти мастер должен сделать укрепление гелем или акрилом, тогда покрытие будет хорошо держаться даже после работы на даче, рассказала основательница сети салонов красоты и маникюра Ирина Голубовская в беседе с «Газетой.Ru». Она также порекомендовала красить ногти у проверенного мастера.

Качественно сделанный маникюр и такое же покрытие — залог того, что они выстоят даже в непростых условиях. Поэтому советую изначально делать маникюр в проверенном месте. Перед нанесением геля-лака важно, чтобы мастер сделал укрепление гелем или акрилом. Тогда покрытие будет более стойким, как в обычной жизни, так и при работе в саду или огороде, — уточнила Голубовская.

По ее словам, также важно увлажнять кожу рук и кутикулы после работы и не носить перчатки слишком долго. Эксперт уточнила: под ними создается парниковый эффект, который негативно влияет на стойкость геля-лака. В связи с этим Голубовская порекомендовала носить опудренные перчатки, так как присыпка впитает излишнюю влагу и не даст ей испортить маникюр.

Ранее руководитель сети маникюрных салонов Анна Новикова заявила, что для эффективного ухода за кожей рук важно правильно выбрать мыло. В состав мыла должна входить кремовая основа, полагает она. Новикова отметила, что после мытья рук их не стоит сильно тереть, достаточно лишь просушить остатки влаги салфеткой.