Стало известно, как собственникам вернуть общедомовое имущество

Крыши, фасады, чердаки, подвалы и лестничные клетки принадлежат собственникам квартир в доме, но часто оказываются, например, на балансе органа местного самоуправления. Чтобы вернуть право пользоваться помещениями, жильцы должны сначала выяснить их предназначение по проекту. Об этом «Парламентской газете» рассказала координатор московского сообщества советов многоквартирных домов Татьяна Лебедева.

Если первые этажи изначально строились, к примеру, под магазины, распоряжаться ими жители не смогут. Но все другие помещения — это их общее имущество.

В своей управляющей компании нужно запросить копию поэтажного плана дома и экспликацию к нему, то есть описание назначения помещений, — объяснила Лебедева.

Далее следует узнать кадастровый номер земельного участка, на котором стоит дом, в Росреестре или в МФЦ и получить выписку о праве собственности. С этими документами можно начать диалог с органами власти по поводу занятых в доме помещений.

Кроме того, можно признать частью общего имущества и участок под домом. Для этого проводится его межевание по решению общего собрания собственников.

Ранее Татьяна Лебедева заявила, что надо провести тотальную ревизию всех помещений общедомового имущества и вернуть их в общедолевую собственность жильцов. По её словам, эти помещения были незаконно изъяты недобросовестными чиновниками.