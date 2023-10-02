Стало известно, какие орехи помогут снизить уровень «плохого» холестерина Врач Кашух посоветовала есть миндаль для снижения «плохого» холестерина

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Некоторые орехи помогают снизить уровень «плохого» холестерина в крови, к ним относятся миндаль, кедровые и грецкие орехи, кешью, фундук, арахис, рассказала врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Екатерина Кашух. В беседе с LIFE.ru она уточнила, что это связано с большим содержанием в них полиненасыщенных жирных кислот омега-3 и омега-6, которые способствуют укреплению сосудов и снижают риски развития сердечно-сосудистых заболеваний.

При этом не стоит забывать, что орехи достаточно калорийны, поэтому не стоит включать их в рацион в огромном количестве. Рекомендованная порция — 30 г в сутки, это примерно 10–15 зернышек миндаля или пять грецких орешков без скорлупы, — предупредила специалист.

Холестерин входит в состав каждой клетки организма. Он делает клеточные мембраны более прочными и эластичными, участвует в синтезе витамина D и некоторых гормонов. Гастроэнтеролог уточнила, что холестерин бывает не только «плохой», но и «хороший». Это зависит от того, какие именно транспортные молекулы — липопротеины — его перевозят.

«Хороший» холестерин путешествует вместе с липопротеинами высокой плотности. <...> А вот «плохой» холестерин объединен с липопротеинами низкой плотности — такие «перевозчики» намного крупнее, они застревают в просвете сосудов и накапливаются там, формируя холестериновые бляшки, — пояснила Кашух.

Терапевт Татьяна Романенко ранее рассказала, что нарушения нормальной работы почек и щитовидной железы могут способствовать повышению уровня холестерина в крови. Спровоцировать рост холестерина также может хронический стресс.