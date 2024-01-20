Стало известно, на сколько сидячая работа увеличивает риск смерти The Sun: сидячая работа на 34% увеличивает риск смерти от болезней сердца

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Сидячая работа повышает риск риск смерти от болезней сердца на 34%, сообщает The Sun. По данным издания, в общей сложности малоподвижный образ жизни увеличивает шансы ранней смерти на 16%. При этом тайваньские ученые считают, что 15–30 минут интенсивных упражнений ежедневно снижают показатель смертности.

Исследование [при участии] 481 688 человек за 13 лет показало, что риски могут быть компенсированы 15–30 минутами интенсивных упражнений каждый день, — говорится в материале.

Кроме того, доктор Мин-Куанг Цай из Медицинского университета Тайбэя порекомендовал работодателям предоставить сотрудникам специальные места для физической активности в свободное время. Он отметил, что у тех людей, которые чередуют сидячую работу с активностью, нет повышенного риска смерти.

Авторы пишут, что недостаточная физическая нагрузка может привести к более высоким шансам возникновения диабета второго типа, к болезням сердца, онкологии и слабоумию. Специалисты призывают заниматься каким-либо видом физической активности каждый день, а также выполнять силовые тренировки не реже двух раз в неделю.

Ранее врач-превентолог Ванесса Принц предупредила, что сидячая работа вредна для здоровья, так как в таком положении нарушается кровоток, пережимаются сосуды и артерии. Она подчеркнула, что это может привести к отеку ног, проблемам с сердечно-сосудистой системой и застою лимфы.