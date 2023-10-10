Стало известно, когда российские туристы смогут вернуться из Израиля АТОР: организованные российские туристы вернутся из Израиля в ближайшие недели

Фото: Chen Junqing/XinHua/Global Look Press

Аэропорт имени Бен-Гуриона

Все организованные российские туристы вернутся из Израиля в ближайшую неделю или две, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). В настоящий момент там находятся менее 100 таких лиц, поскольку многие отдыхающие уже вернулись домой.

По словам туроператоров, в ближайшую неделю — две все организованные туристы должны вернуться в Россию, — говорится в сообщении.

Также в АТОР рассказали, что около 150 россиян только собирались на отдых в Израиль. По словам туроператоров, сейчас корректируют планы в зависимости от дат вылетов.

В АТОР отметили, что туроператоры, чьи клиенты сейчас находятся в Израиле, не получали запросов о досрочном завершении туров. В то же время в ассоциации отметили, что другие граждане России уже обращались в посольство с просьбой об эвакуации, несмотря на наличие регулярных рейсов из Тель-Авива в Россию.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова призвала россиян, желающих покинуть территорию Израиля, воспользоваться регулярными рейсами. Она подчеркнула, что российская сторона прорабатывает возможность проведения эвакуации граждан России, обратившихся за помощью из зоны боевых действий. Посольства оказывают нуждающимся необходимую помощь и подготавливают соответствующие списки, уточнила дипломат.