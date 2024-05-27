Стало известно, как сиамские близнецы переживают секс друг друга

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Сиамские близнецы Эбигейл и Бриттани Хенсел

Сиамские близнецы Эбигейл и Бриттани Хенсел, которые стали известны еще в 1990-х годах, научились не мешать друг другу в частных делах, в том числе и в интимной жизни, пишет Woman.ru. Как оказалось, в 2021 году Эбигейл вышла за муж за медработника Джошуа Боулинг. Однако известно об этом стало только недавно и новость вызвала много вопросов, в том числе, как Бриттани переживает с сестрой моменты супружеской близости с мужем.

У сестер-близнецов общее тело, все их органы ниже пояса, включая кишечник, мочевой пузырь и репродуктивные органы, являются общими. Эксперт Ариелла Салинас Фиоре поясняет, что в деле супружеской близости все зависит от того, насколько сестры научились «отсоединяться и абстрагироваться от того, что происходит с их телом, если в ответе за это только одна из них». Помочь в этом, по ее словам, могут самые банальные приемы.

Например, если Бриттани не настроена на романтическую волну, в то время как Эбби ей поглощена, она может использовать самые простые приемы и приспособления. Например, маска для сна и наушники, в которых звучит музыка на всю катушку. Это все помогает создать ощущение приватности, — рассказывает специалист.

Ранее близнецы Хенсел опубликовали видео в TikTok, в описании которого назвали фанатами всех, кто осуждает свадьбу Эбигейл, но продолжает следить за их жизнью. После того как близняшки перестали скрывать это и впервые рассказали, что Эбигейл вышла замуж, девушки столкнулись с критикой и осуждением. Им такое внимание показалось избыточным.