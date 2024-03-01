Стало известно, как штрафы за навязчивость изменят ситуацию с коллекторами Глава ОРПАУ Василега: штрафы заставят коллекторов действовать в рамках закона

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Штрафы за навязчивость изменят ситуацию с коллекторами: им придется действовать в рамках закона и отказаться от некоторых методов по «выбиванию» денег, уверен председатель Общероссийского профсоюза арбитражных управляющих (ОРПАУ) Михаил Василега. Комментируя ситуацию «360», эксперт подчеркнул, что сама деятельность коллекторов является законной, но она должна регулироваться.

Здесь вопрос в методах, которые применяют коллекторы. Сама их деятельность законна. Но требует регулирования, чтобы были правила. Сейчас никто не знает, что можно делать, а что нельзя, — пояснил глава ОРПАУ.

Василега отметил, что система наказаний является наиболее действенной. В качестве примера он привел движение на автомобиле на красный свет: если не последует наказания, человек может продолжать нарушать правила дорожного движения.

Можно просто сказать человеку: не езжай на красный свет. Это опасно. Но если не будет наказания, то слова не сработают, — заключил эксперт.

Юрист Дмитрий Донсков ранее рассказал, что поправки, уточняющие способы взаимодействия коллекторов с должниками, определяют само понятие «коллектор». По его словам, главными нарушителями прав заемщиков являются не коллекторы, а кредитные и микрофинансовые организации (МФО).