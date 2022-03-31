Стало известно, как школьники справляются с тревогой из-за ЕГЭ

Почти каждый пятый старшеклассник (21%) испытывает сильную тревогу из-за предстоящей сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ), говорится в отчётах исследования онлайн-школы для детей и подростков Skysmart. Более половины учащихся (52%) пытаются побороть тревожные состояния, уделяя больше времени своим хобби, пишет «Газета.Ru».

Для большинства ребят экзамен — большой стресс, потому что они впервые сталкиваются с ситуацией, когда они полностью несут ответственность за результат. Для тех, кто не занимается подготовкой на дополнительных курсах, можем дать два простых совета: разберитесь в формате, то есть пройдите много «пробников», чтобы привыкнуть к логике ЕГЭ, и вовремя отдыхайте, а значит, учитесь расслабляться «по щелчку» и точно так же сосредоточиваться, — посоветовала директор онлайн-школы Ольга Лаврентьева.

По данным СМИ, 72% опрошенных школьников уже определились, какие предметы будут сдавать на ЕГЭ. При этом 37% респондентов борются с тревогой по этому поводу, проводя больше времени с друзьями и близкими. 29% для этой же цели стараются уделять больше внимания подготовке к экзаменам, а 20% помогают репетиторы и дополнительные занятия.

Ранее с инициативой ввести обязательный ЕГЭ по истории для школьников выступил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн, представитель партии «Единая Россия». По его мнению, «без жёстких обязательных требований большинство детей <...> учиться, к сожалению, глубоко истории не будут».