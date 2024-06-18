Стало известно, как сдать ЕГЭ на максимум баллов MIR24.TV: для успешной сдачи ЕГЭ нужно иметь полное понимание науки

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Чтобы успешно сдать ЕГЭ, нужно иметь полное понимание науки, рассказал в беседе с MIR24.TV выпускник Михаил Карасенко, который получил максимальные по трем предметам баллы. По его словам, также перед экзаменом важно выспаться и стараться не волноваться.

Надо запоминать и решать. Причем очень важно фокусироваться не на сдаче экзамена, то есть не делать что-то узконаправленное, а рассматривать и задачи, и какую-то теорию, и в целом часть науки. Потому что без полного понимания науки очень сложно бывает решать некоторые нестандартные задачи, если вы конкретно к ним не готовились, — объяснил выпускник.

Карасенко добавил, что главное — не волноваться, хорошо поесть и выспаться перед экзаменом. Кроме того, за короткий период до сдачи ЕГЭ лучше не пытаться все повторить, а погулять на свежем воздухе и как-нибудь развеяться.

Ранее стало известно, что мошенники начали обманывать школьников, которые сдают ОГЭ и ЕГЭ. Злоумышленники предлагают детям «оплатить штраф» в размере пяти тысяч рублей или перейти по вредоносной ссылке. Подобные инциденты произошли в Свердловской области и Башкирии. Если ребенок просит прислать видео в качестве доказательства, мошенники отправляют ему вредоносную ссылку.