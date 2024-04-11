Стало известно, как россиянину получить 500 млн рублей на развитие бизнеса Депутат Говырин: молодые бизнесмены имеют право на кредит в 500 млн рублей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В 2024 году молодым предпринимателям в возрасте от 14 до 25 лет предоставляется возможность получить грант на создание и развитие своего бизнеса, рассказал в беседе NEWS.ru депутат Госдумы Алексей Говырин. Компании, внесенные в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), имеют право участвовать в госзакупках и арендовать государственное и муниципальное имущество по льготным тарифам, а также получить кредит для раскрутки своего предприятия.

Предприятия, занимающиеся одной из 16 высокотехнологичных отраслей, могут получить кредит до 500 млн рублей под ставку 3% годовых. Срок кредита составляет до трех лет, — пояснил эксперт.

Минимальный грант составляет 100 тысяч рублей, однако для некоторых территорий доступна и максимальная сумма в размере 1 млн рублей, например, для Арктической зоны. Если речь о юрлице, то молодой человек должен владеть долей в компании свыше 50%. Важно отметить, что программа распространяется на всю территорию Российской Федерации, исключая Москву, отметил собеседник агентства.

Чтобы получить грант, нужно соответствовать нескольким критериям: не иметь задолженностей перед налоговой свыше тысячи рублей, пройти обучение основам предпринимательства в центре «Мой бизнес» или на сайте МСП, а также вложить собственные (или кредитные) средства в развитие проекта на минимум 25% от его стоимости.

Подготовить заявку или написать бизнес-план вам помогут в государственных центрах «Мой бизнес», а направлять заявку придется в региональное Министерство экономики, — заключил Говырин.

Ранее Говырин заявил, что российские предприниматели могут снизить налоговую нагрузку минимум 10 способами. Парламентарий отметил: первой в «горячей десятке» значится работа в специальном режиме уплаты НДС, а также налогов на имущество и прибыль.

Также депутат рассказал, что для представителей малого и среднего бизнеса доступно четыре вида льготных кредитов. Сумма одобренного займа будет зависеть от целей. Так, один из вариантов — это льготный кредит на инвестиции в бизнес, также деньги выделяют на пополнение оборотных средств.