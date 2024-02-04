Стало известно, как россияне теряют жилье из-за цифровой подписи Финансист Данилов: мошенники могут лишить жилья при доступе к цифровой подписи

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Электронная цифровая подпись (ЭЦП) помогает заключить многие договоры, не выходя из дома, но в руках мошенников она может быть опасна, рассказал в беседе с агентством «Прайм» адвокат, преподаватель Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Кирилл Данилов. По его словам, третьи лица, получившие доступ к ЭЦП, могут без ведома владельца подписи заключать договоры купли-продажи, дарения.

Также с помощью ЭЦП можно подать документы для регистрации перехода права собственности, — предупредил адвокат.

Электронная подпись приравнивается к собственноручной, подчеркнул эксперт. В виде файла она находится на носителе, например, флешке. Если владелец устройства не зашифровал информацию, то она очень легко может попасть в руки аферистов.

Ранее юрист московской коллегии адвокатов ProLegals Иван Лукин заявил, что владелец квартиры, в которой захламлен балкон, рискует остаться без жилья. Такую квартиру могут продать на торгах, но это крайняя мера: когда владелец недвижимости не реагирует на соседей, систематически нарушая их права и интересы. Чаще всего, указал эксперт, за такое нарушение назначается штраф.

До этого заместитель исполнительного директора НП «ЖКХ Контроль» Андрей Костянов отметил, что личные вещи запрещено хранить на лестничной клетке, за это может грозить штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей. Эксперт уточнил, что складирование предметов рассматривается как нарушение требований пожарной безопасности.