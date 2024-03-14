Стало известно, как россияне развивают кулинарные навыки Опрос ОК: 60% россиян учатся готовить по рецептам из соцсетей

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Больше половины (60%) россиян учатся готовить по инструкциям из соцсетей и развивают кулинарные навыки благодаря обучающим видео, свидетельствуют данные опроса социальной сети «Одноклассники». Еще 38% респондентов отметили, что научились готовить благодаря родственникам и друзьям. 54% опрошенных находят новые рецепты в соцсетях, а 22% придумывают блюда сами. Только 18% участников исследования предпочитают кулинарные книги. При этом 6% россиян признались, что не готовят ничего нового.

Также 47% опрошенных предпочитают готовить несколько раз в неделю. 45% россиян при этом любят свежеприготовленную еду, поэтому стоят у плиты ежедневно. Только 8% респондентов отметили, что готовят крайне редко — примерно пару раз в месяц.

Чаще всего на завтрак россияне предпочитают есть элементарные блюда, например яичницу или хлопья с молоком — такой вариант выбрали 57% респондентов. 24% опрошенных предпочли бы тост с авокадо утром, а 6% обычно едят вне дома. Менее 1% россиян заказывают еду для утреннего приема пищи в службах доставки. Еще 13% отказываются завтракать. В опросе приняли участие около трех тысяч россиян из разных городов.

Социальная сеть «Одноклассники» ранее решила выпустить второй сезон хобби-шоу «ОКнутые люди» с актером Сергеем Буруновым в роли ведущего. Проект будет доступен на самой платформе, выпуски также покажут на телевидении. Новый сезон шоу стартует с 15 марта.