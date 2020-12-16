Стало известно, как россияне отреагировали на пресс-конференцию Путина

https://static.news.ru/photo/06b414a0-40c2-11eb-a6f8-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Большая пресс-конференция Владимира Путина в этом году прошла в онлайн-режиме из-за пандемии коронавируса. Почти за пять часов президент ответил на 68 вопросов.

Россияне остались под большим впечатлением от того, как чётко и открыто Владимир Путин отвечал на вопросы, вёл диалог и молниеносно решал безотлагательные проблемы. Эксперты выразили всеобщее мнение, указав, какие темы россиянам казались особо важными и почему они с таким нетерпением ждали пресс-конференцию этого года.

Первое, на что обратили внимание люди, это бодрое и весёлое настроение главы государства, его искромётные шутки.

Долгое отсутствие президента в «живом» формате, вызванное коронавирусными ограничениями, уже вызвало определённую тревогу в соцсетях. Появление того Владимира Путина, которого мы все знаем, помним, было важно! — пояснил реакцию населения директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в интервью Пятому каналу.

Солонников отметил, что и большая часть вопросов была посвящена проблемам, обусловленным пандемией коронавируса. Путин прямо отвечал на вопросы о здравоохранении, о выделенных средствах, решал вопросы и выносил вердикты, чётко давал понять людям, что никто не будет оставлен в беде.

По сути, считает политолог, президент ответил на самую важную часть вопросов, так как большинство населения сейчас интересуют проблемы выплат, здравоохранения, взаимодействия Кремля с регионами.

Порадовал Путин соотечественников позитивными новостями: о развитии авиа- и кораблестроения, о том, что Россия становится всё менее зависимой от добычи нефтепродуктов, что 70% бюджета формируется за счёт других доходов.

Президент пытался внести долю оптимизма в нашу жизнь и показать, что и в этом году было не всё мрачными красками написано, что в перспективе у страны, в 2021 году и дальше, есть реальные позитивные возможности, — сделал вывод эксперт.

Политолог Наталья Елисеева отметила, что глава государства чётко и ясно объяснял свою позицию по тому или иному вопросу, был очень объективен и приводил конкретные цифры. Эксперт считает, что президент дал все показатели, все планы по ним, включая снижение бедности, и указал, к чему хочет прийти.

Стоит обратить внимание, что опять встал вопрос о несоответствии данных, особенно это касается выделения денег, нехватки лекарств и всего остального, — отметила Елисеева.

Вопросы с субсидированием и обманом Путин решал практически в прямом эфире, К примеру, уже через 20 минут после того, как вопрос был затронут, прокуратура одного из регионов начала проверку по факту нарушения.

Особое значение имеет и чёткий комментарий главы государства по ситуации с Навальным. При этом оппозиция была уверена, что Кремль обойдёт эту тему, но у Путина на этот счёт есть другое мнение: он доказал, что все проблемы будут обсуждаться открыто.

То же касается и вопросов по Сафронову, принятых поправок к Конституции и возможности переизбрания Путина, — перечислила актуальные вопросы политолог.

Путин в этом году поразил тем, как точно описал существующие проблемы, отметив необходимость сосредоточиться на них, а не «гадать на кофейной гуще», чтобы узнать, как будем жить в далёком 2024 году.

Ни одна тема не была сокрыта, проигнорирована. Владимир Владимирович дал полную обратную связь на все те вопросы, которые действительно интересуют людей, в том числе неудобные, — подытожила Наталья Елисеева.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Анатолий Вассерман не оставил без внимания жёсткий ответ президента Владимира Путина британскому журналисту. На ежегодной пресс-конференции главы российского государства представитель ВВС задал вопрос об «агрессии» Москвы к Западу.