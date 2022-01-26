Стало известно, как россияне относятся к просмотру детьми видеоблогов

Более половины опрошенных россиян (53%) негативно относятся к тому, что их дети смотрят видеоблоги, следует из данных опроса ВЦИОМа. По мнению трети респондентов (37%), участие в создании блогов приносит детям больше вреда. При этом примерно столько же опрошенных родителей (38%) рассказали, что их ребёнок смотрит видеоблоги в Интернете практически ежедневно.

Половина родителей, чьи дети смотрят видеоблоги, относятся к этому отрицательно (53%), 33% — положительно, каждый десятый родитель — безразлично (11%), — говорится в сообщении.

Среди трети опрошенных (34%) имеют несовершеннолетних детей. 38% из них ответили, что их ребёнок смотрит видеоблоги практически ежедневно, а 14% — несколько раз в неделю.

Также россияне высказались относительно того, что некоторые интернет-блоги ведут сами дети, в том числе вместе с родителями. 32% относятся к этому отрицательно, 22% — положительно, а 40% опрошенных — безразлично.

По данным опроса, треть россиян (37%) считает, что участие в создании блогов приносит детям больше вреда, в то время как пользу такого времяпрепровождения отметил каждый десятый (11%). По мнению 30% опрошенных, это приносит детям вред и пользу в равной степени.

Польза от этого, по словам респондентов, может заключаться в развитии (40%), оттачивании коммуникативных навыков (19%), способом заработка (17%), а также в самовыражении и творчестве (14%).

При этом абсолютное большинство россиян (76%) не смогли назвать видеоблоги или каналы, которые ведут дети или главными героями которых они являются.

Ранее сообщалось, что семилетний блогер из России Настя Радзинская попала в список YouTube-блогеров мира с самыми высокими доходами, который представил Forbes. За год девочка на своём канале Like Nastya заработала $28 млн. Юная россиянка родом из Краснодарского края оказалась на шестом месте в рейтинге. Первое занял Джимми Дональдсон, который за год заработал $54 млн, на втором оказался блогер Джейк Пол с доходом $45 млн. Третье место в списке занимает Markiplier с доходом $38 млн.