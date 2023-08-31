Стало известно, как россияне относятся к истории своей семьи ВЦИОМ: историей своей семьи интересуется 9 из 10 россиян

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Историей своей семьи интересуется 9 из 10 россиян, принявших участие в опросе Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). По данным исследования, почти половина из них, или 48%, заявили, что целенаправленно стараются узнать больше о своих предках. Не делают этого, хотя и заинтересованы — 44%.

Всероссийский телефонный опрос проводился 20 августа этого года. В нем участвовало 1 600 россиян старше 18 лет. Как отмечается на сайте ВЦИОМ, наиболее активно интересуются своими корнями жители Северо-Кавказского федерального округа.

В Северо-Кавказском федеральном округе доля проявляющих интерес к своим корням близка к абсолютной — 98%, — говорится в сообщении.

Отмечается, что отношение к прошлому обусловлено возрастом. Наиболее часто подробно семейную историю изучают люди в возрасте от 35 до 44 лет и старше 60-ти. Молодежь от 18 до 24 лет в 60% случаев ограничивается простым интересом.

Ранее опрос фонда «Общественное мнение» (ФОМ) показал, что около 70% россиян не доверяют людям и считают, что нужно быть осторожными. При этом две трети опрошенных выразили уверенность, что людям из их личного окружения доверять можно, 34% считают, что с ними следует быть осторожными.