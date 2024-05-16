Стало известно, как россияне оценивают отношения Москвы и Пекина ВЦИОМ: 72% россиян считают дружественными отношения РФ и КНР

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Си Цзиньпин и Владимир Путин

Около 72% россиян считают отношения РФ и Китая дружественными и добрососедскими, следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения. Отмечается, что это максимум за все время наблюдений.

Сегодня семь из десяти россиян характеризуют отношения двух стран как дружественные, добрососедские (72%), и это максимум за все время наблюдений, с 2005 года показатель удвоился (2005 год, 2009 год — по 34%, 2014 год — 60%, 2022 год — 55%, 2023 год — 64%), — говорится в сообщении.

14% участников опроса заявили, что считают российско-китайские отношения спокойными, еще 8% выразили мнение, что взаимодействие между странами имеет негативный характер. В то же время высокая оценка контактов Москвы и Пекина исходит от россиян всех поколений, кроме тех, чей год рождения приходится на период с 1997 по 2012 год, — они считают отношения нормальными.

Половина респондентов заявили, что их отношение к Китаю улучшилось за последние десять лет, 16% вовсе не интересуются этой страной. Более четверти (25%) россиян утверждают, что никак не поменяли свое отношение к КНР, 3% признались, что стали хуже относиться к республике.

Всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился 4 мая 2024 года. В нем приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.

Ранее президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подписали Совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Документ был принят по итогам переговоров между лидерами стран с участием делегаций в узком и расширенном составе.