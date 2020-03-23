https://static.news.ru/photo/092de7ae-6d52-11ea-bcb2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российские сотовые операторы «Билайн» и «Мегафон» начали проработку проекта о контроле перемещения россиян с подозрением на коронавирус. Он должен быть реализован до 27 марта согласно поручению премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

Предполагается, что граждане будут оповещены о факте контакта с лицом, больным инфекцией, с помощью СМС-рассылки. Также абонент получит информацию о необходимой изоляции, сообщает Лайф.

Технически это возможно. В 2019 году «Мегафон» для поискового отряда «Лиза Алерт» реализовал похожий проект — «Мегафон. Поиск», в рамках которого SMS-сообщения о пропавшем человеке отправляются тем лицам, которые находились рядом с ним в определённом месте и могли его видеть, — цитирует издание пресс-службу «Мегафона».

Там добавили, что пока не до конца понятен механизм реализации проекта. Вопросы возникают в связи с тем, что сейчас отслеживание мобильного трафика разрешается только после соответствующего постановления суда.

Подобная практика, которая позволяет предупреждать людей о возможных рисках для здоровья, уже используется в Израиле, Китае и Южной Корее. В последней стране люди возмутились. Недовольство вызвал тот факт, что данные об их перемещениях оказывались в открытом доступе, из-за чего стали известны случаи измен и романов на стороне.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в России создадут систему, которая позволит выявлять контактирующих с больными коронавирусом россиян по данным операторов сотовой связи. Как сообщается на сайте кабмина, отслеживание будет вестись на основании сведений сотовых операторов о геолокации телефона конкретного лица.