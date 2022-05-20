Стало известно, как распознать новый гепатит у ребёнка Гастроэнтеролог Овчинникова: новый гепатит у детей можно распознать по жёлтым белкам глаз и пожелтевшей коже

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Новый гепатит у детей можно распознать по жёлтым белкам глаз и пожелтевшей коже, рассказала педиатр, гастроэнтеролог Евгения Овчинникова «Царьграду». Кроме того, о заболевании говорят тёмная моча, светло-серый стул и симптомы интоксикации, добавила она.

Самые главные симптомы, на которые нужно обращать внимание, — это любые симптомы гепатита. В первую очередь это пожелтение белков глаз. Второй признак, который тоже можно заметить визуально, — это пожелтение кожи. Также это потемнение мочи при нормальном питьевом режиме и светлый стул сероватого цвета. Это всё должно сопровождаться симптомами интоксикации, то есть высокой температурой, болями в животе, диареей, рвотой, болями в мышцах и суставах, — сказала Овчинникова.

Всемирная организация здравоохранения сообщила об изучении случаев острого гепатита неизвестного происхождения 26 апреля. К 10 мая были зарегистрированы 348 случаев в странах Европы (Австрия, Бельгия, Великобритания, Дания, Франция, Германия, Ирландия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Румыния, Испания), а также в других странах мира (Канада, Израиль, Япония, США).

19 мая заслуженный врач России Геннадий Онищенко призвал не посещать страны, в которых обнаружили новый гепатит. Он также порекомендовал вообще воздержаться от поездок за границу, так как неизвестно, существует ли опасный вирус в других государствах.