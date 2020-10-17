Стало известно, как Путина охраняют от COVID-19

https://static.news.ru/photo/58149242-1134-11eb-bde6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Журналист «кремлёвского пула» Андрей Колесников рассказал, как работается с президентом в условиях коронавируса.

Безопасность Владимира Путина — это государственная тайна, спецкор «Коммерсанта» рассказал лишь то, что можно. После начала пандемии вместо привычного «президентского пула» с Путиным работают только «личники», отметил он.

С одной стороны, не надо никуда ехать. Ни до какого Ново-Огарёво, где остановился Путин, мы-то, конечно, не доезжали. Там были проверенные оператор и личный фотограф, проверенные — я имею в виду на предмет коронавируса, — отметил журналист в эфире НТВ.

Он также подчеркнул, что все, кто встречается с Путиным очно, проходили через карантин.

Вдруг ты включаешь ТВ, смотришь, а Сечин разговаривает с ним без маски, или глава МЧС, например. Все они так или иначе проходили процедуру самоизоляции перед встречей с президентом, — добавил Колесников.

Ранее коронавирусной инфекцией переболел президент США Дональд Трамп. Его госпитализировали 4 октября, а уже 10 числа он вышел на балкон Белого дома к своим сторонникам после выписки из больницы. Сейчас он продолжает активно вести свою предвыборную кампанию и проводить митинги, писал NEWS.ru.