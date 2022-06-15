Стало известно, как проявляется онкология на лице Рак лёгкого может проявляться через неожиданные отёчность, припухлость или покраснение лица

Фото: shutterstock.com

Рак лёгкого может проявляться через неожиданные отёчность, припухлость или покраснение лица, сообщает Live 24 со ссылкой на американский онкологический центр. Это объясняется тем, что опухоль блокирует кровеносные сосуды в области грудной клетки и мешает оттоку крови от головы.

Врачи предупреждают, что при появлении таких симптомом нужно обратиться к специалисту. Это касается именно припухлости или покраснения, не дерматологических проблем.

Отмечается, что для уменьшения риска развития онкологии следует избегать воздействия радиации, токсинов и инфекций, а также отказаться от вредных привычек. Правильный рацион и физические нагрузки способны защитить не только рака, но и от иных опасных заболеваний.

Онколог Александр Серяков ранее предупредил, что вирус папилломы человека, передающийся половым путем, при попадании в женский организм может спровоцировать рак шейки матки. В связи с этим он порекомендовал девушкам заниматься защищённым сексом и по возможности сделать прививку от этого заболевания.

Он также рассказал об опасности карциномы Меркеля — вида рака кожи, который появляется вследствие заражения организма полиомавирусом клеток Меркеля. Онколог отметил: люди заболевают онкогенными вирусами из-за ослабленного иммунитета, окружающей среды и мутации клеток организма.