Стало известно, как проходят учения с ядерным оружием Полковник Матвийчук: удары ядерным оружием имитируют с помощью техники

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В ходе проведения учений с использованием ядерного оружия удары имитируют при помощи современной техники, рассказал полковник в отставке Анатолий Матвийчук. В разговоре с Lenta.ru военный эксперт подчеркнул, что предварительно выбирают цели, затем по ним в электронном варианте наносят удары, а после проходит оценка ущерба.

Выбирают цели и в электронном варианте имитируют удары ядерным оружием. Затем оценивают ущерб. Это почти ничем не отличается от настоящих боевых действий, не считая отсутствия реальных ядерных пусков, — пояснил полковник.

Матвийчук уточнил, что само ядерное оружие в ходе учений никогда не применяется. Перед тем как сымитировать удары, назначается штаб. В него могут входить артиллерийские, ракетные и авиационные части. Перед ними ставят задачи, которые они должны выполнить, отметил военный эксперт.

Минобороны РФ ранее сообщило, что ВС России по поручению президента Владимира Путина в ближайшее время проведут учения с ракетными соединениями Южного военного округа с привлечением авиации, а также сил ВМФ. Ведомство уточнило, что мероприятия проведут для повышения готовности нестратегических ядерных сил к выполнению боевых задач.