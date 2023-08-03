Россиянам рассказали, как правильно хранить дыню В Роскачестве посоветовали хранить дыню в темном месте и на мягкой поверхности

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Принесенную домой дыню нужно положить в темное и прохладное место на мягкую поверхность, поскольку солнце и тепло могут ускорить созревание, рассказали РИА Новости в Роскачестве. В ведомстве отметили, что в таких условиях плод может храниться около недели.

В домашних условиях целая дыня хранится около недели. <...> Идеально разместить ее на мягкой поверхности в темном и прохладном месте, — рассказали в Роскачестве.

Кусочки же дыни следует накрыть пищевой пленкой или убрать в контейнер с плотной крышкой. После этого следует употребить фрукт в пищу в течение трех дней, иначе продукт испортится. В Роскачестве отметили, что если не использовать для хранения дыни холодильник, то мякоть быстро заветрится и станет непригодной для еды.

В ведомстве также рассказали, как выбрать дыню. По словам специалистов, нужно ориентироваться на цвет, кожуру и запах. Спелая дыня имеет равномерный цвет без зеленых и коричневатых пятен на кожице. Чтобы проверить плод, можно сделать небольшую вмятинку на нем: если она при нажатии остается на поверхности, когда давление уже не оказывается, то, скорее всего, плод переспел. При выборе дыни также можно использовать щелчки или шлепки, как и для арбуза: если звук глухой — значит, плод спелый, если звонкий — наоборот, лучше его отложить.

Ранее специалист Государственной инспекции столицы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (МосГИК) Елена Павлова рассказала, что при продаже арбузы и дыни не должны лежать на полу и земле. При этом размер и место произрастания бахчевых, по ее словам, не имеют значения.