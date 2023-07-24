Стало известно, как появился новый логотип Twitter Новый логотип Twitter придумал стартапер Сойер Мерритт

Фото: Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владелец соцсети Twitter Илон Маск взял в качестве нового логотипа один из вариантов, который создал стартапер Сойер Мерритт. В своем аккаунте в Twitter молодой человек предложил шесть вариантов, из которых владелец соцсети выбрал самый минималистичный.

Выбираю минималистичный ар-деко в верхнем правом углу, — написал Маск в комментариях к публикации Мерритта.

Впоследствии владелец соцсети уточнил, что логотип не является окончательным и в будущем может быть доработан. Между тем Маск изменил даже название компании — владельца платформы, которая теперь носит название X Corp. В Роскомнадзоре на этом фоне уже дали понять, что подобные изменения не являются основанием для разблокировки Twitter в России.

Ребрендинг социальной сети вызвал противоречивую реакцию в обществе. Директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков ранее сравнил Маска со «слоном в посудной лавке», а также не исключил, что пользователи будут требовать возвращения к более привычному дизайну. Возмущение, вероятнее всего, приведет к компромиссу, уверен эксперт.