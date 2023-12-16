Эксперты рассказали о последствиях мощнейшей вспышки на Солнце РБК: негативное влияние магнитных бурь на человеческий организм довольно спорно

Фото: COVER Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Негативное влияние магнитных бурь на здоровье человека довольно спорно и является в значительной степени клише, заявили РБК опрошенные эксперты, комментируя произошедшую на Солнце мощнейшую вспышку. При этом они отметили, что эффект, оказываемый солнечными выбросами на работу техники, вполне объясним.

Вечером 14 декабря российский центр погоды «Фобос» сообщил о том, что на Солнце зафиксировали самую мощную вспышку за последние шесть лет. Ее интенсивность составила Х2,8. По словам сотрудников центра, такая солнечная активность может предвещать магнитные бури. Ближайшая ожидается в субботу, 16 декабря.

Ведущий научный сотрудник — заведующий лабораторией анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения Станислав Отставнов заявил, что влияние магнитных бурь на процессы электромагнитной природы «интуитивно понятно», они способны вызывать сбои в работе оборудования, однако влияние на организм человека «сильно клишировано».

Каких-то материалов, свидетельствующих о серьезном вреде магнитных бурь для организма человека, притом высокого уровня убедительности и достоверности, я не видел, в клинических рекомендациях упоминаний о магнитных бурях не встречал, — сказал эксперт.

В свою очередь доктор физико-математических наук, заведующая лабораторией фундаментальных и прикладных исследований релятивистских объектов Вселенной МФТИ Елена Нохрина отметила важность того, когда и в каком месте на Солнце произошла вспышка. В случае, если это происходит в направлении Земли, сильные последствия неизбежны. Однако последний выброс, по словам ученой, был направлен не на нашу планету и может задеть ее только по касательной. Нохрина назвала произошедшую вспышку «не самой страшной».

При этом она также признала влияние солнечных выбросов на технику и напомнила, что в 1859 году вспышка и выброс корональной массы в сторону Земли привели к сбоям в работе телеграфа.

Ранее ученые лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН сделали прогноз о том, что магнитная буря накроет Землю в ночь с 31 декабря 2023-го на 1 января 2024 года. Класс прогнозируемой бури — уровня G1. Аналогичные явления эксперты предсказали 18, 19 и 22 декабря.