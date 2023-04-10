Стало известно, как «Посейдон» может прорвать береговую оборону США Военэксперт Леонков: «Посейдон» способен прорвать береговую оборону США массовой атакой

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Океанская многоцелевая система «Посейдон»

Ядерные торпеды «Посейдон» способны прорвать оборону береговую оборону США с помощью маневрирования, заявил NEWS.ru военный эксперт Алексей Леонков. Он добавил, что если запустить сразу несколько «Посейдонов», то первый может подорвать зону обороны, а другие пойдут к цели без препятствий.

США планируют использовать систему эшелонированного минирования для перехвата аппаратов подобных «Посейдону». Но тут есть одно «но», если запускать несколько «Посейдонов» одновременно, то первый эту эшелонированную зону подорвет, а второй спокойно дойдет до цели, — сообщил он.

Он добавил, что против «Посейдона» бесполезна противолодочная авиация и противолодочные буи. При этом ядерная торпеда идет по маршруту, маневрируя, что также исключает его перехват имеющимися на данный момент средствами поражения.

Военный эксперт, бывший член Совета Федерации Франц Клинцевич ранее рассказал, что установленные на атомной подлодке «Белгород» ядерные торпеды «Посейдон» имеют практически неограниченный ресурс и могут залегать на дно на глубине 1000 метров. По его словам, субмарина с такими торпедами, оснащенными ядерными энергоустановками, способна обеспечить стратегическую безопасность России.