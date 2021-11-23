Стало известно, как получить помощь психиатра и не попасть на учёт

Нуждающиеся в помощи психиатра могут бояться попасть на учёт и омрачить репутацию, но они могут воспользоваться услугами частных специалистов, рассказал психиатр Артём Чернов Daily Moscow. Наблюдаться у них можно, ничего не опасаясь, заверил Чернов. Также он объяснил, почему не должны вызывать страха антидепрессанты.

Бояться антидепрессантов — всё равно что бояться химии в еде. Любое, даже самое натуральное яблоко насквозь состоит из химии, и совсем не по причине его происхождения в Китае по секретной программе. Достаточное образование и общая осведомлённость должны бороться с подобными страхами, — сказал Чернов.

Руководительница Центра современной психотерапии психиатр Дарья Евстафьева, в свою очередь, рассказала об опасности биполярного аффективного расстройства. По её словам, оно встречается достаточно часто: если не в полной мере, то как циклотимия — частично.

Люди с таким диагнозом переоценивают свои возможности в одной фазе и впадают в депрессии в другой.

Например, у меня была пациентка, которая во время фазы мании набрала кучу кредитов, купила машины, несколько квартир и раздарила всё это просто случайным людям. Случайным! Даже не родственникам. Это если говорить об опасности мании. Но есть и «плюсы», но это именно для самого пациента. В манию он может быть крайне продуктивным и справляться с такими делами, с которыми ранее не мог справиться и за месяц. Так, моя пациентка, которая училась в медицинском университете, никак не могла сдать долги, которые накопились чуть ли не за два семестра. В манию она за одну-две ночи всё выучила и рассказала на отлично, — рассказала Евстафьева.

Она добавила, что главная сложность при лечении в том, что пациенты перестают проходить терапию, когда чувствуют себя хорошо, и возвращаются только при депрессии. А она иногда приводит к суициду. При этом, по словам Евстафьевой, мужчины обращаются за помощью реже.

Ранее психотерапевт Алексей Каротам рассказал, что панические атаки — это расстройство психики, с которым нужно обращаться к психиатру или психотерапевту, потому что невролог или психолог в этой ситуации помочь никак не сможет. Он уточнил: если проблему запустить, то можно дойти до психиатрического стационара, так как справиться с ней в домашних условиях будет уже невозможно.