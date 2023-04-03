Стало известно, как подозреваемой в убийстве Татарского удалось скрыться SHOT: подозреваемая в убийстве Татарского арендовала квартиру недалеко от места взрыва

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Последствия взрыва в кафе в Санкт-Петербурге

Россиянка Дарья Трепова, подозреваемая в убийстве военного корреспондента Владлена Татарского, арендовала квартиру в Санкт-Петербурге в пяти минутах ходьбы от кафе, в котором выступал Татарский, сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник. По данным канала, после взрыва она пошла в квартиру и переоделась, что помогло ей скрыться.

Как утверждает источник SHOT, Трепова арендовала квартиру недалеко от станции метро «Василеостровская». После взрыва она забежала в нее, «сменила образ» и стала покидать район.

Источник Mash рассказал, что Трепова могла получать задания от «украинских журналистов». Незадолго до взрыва девушка рассказывала друзьям о том, что нашла работу. В основном она занималась передачей посылок из рук в руки. Одним из получателей стал Татарский.

Взрыв, убивший Татарского, произошел вечером 2 апреля во время творческого вечера в петербургском кафе на Университетской набережной. По последним данным, количество пострадавших увеличилось до 32 человек. Из них 24 человека были госпитализированы. Среди раненых оказалась 14-летняя девочка.

По одной из версий, источником взрыва стала статуэтка, которую военкору передала поклонница до начала мероприятия. Причастность девушки к преступлению пока не установлена.

Министерство внутренних дел России объявило в розыск Дарью Трепову. Также в розыск был объявлен автомобиль Volkswagen Polo, на котором Трепова могла покинуть кафе в Санкт-Петербурге.