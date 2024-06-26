Стало известно, как «подорожание» может повлиять на статистику разводов Юрист Русяев: увеличение пошлины на развод не решит проблему распада семьи

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Предложение Министерства финансов Российской Федерации об увеличении государственной пошлины за расторжение брака с 650 рублей до пяти тысяч рублей может спровоцировать рост разводов без юридического оформления, сообщил NEWS.ru юрист Илья Русяев. По его мнению, это не поможет пополнению казны и негативно скажется на защите прав и интересов детей.

Важно отметить, что увеличение пошлины может спровоцировать рост числа фактических разрывов без юридического оформления. С точки зрения семейного права такая ситуация может негативно сказаться на защите прав и интересов детей, — сказал юрист.

Он добавил, что отсутствие официального расторжения брака может затруднить процесс раздела совместно нажитого имущества, решение вопросов наследования, а также создать проблемы при заключении новых браков. Кроме того, неурегулированный статус родителей может осложнить решение вопросов об алиментах, определении места жительства ребенка и порядка общения с ним.

Русяев сообщил, что увеличение размера пошлины может рассматриваться как мера, направленная на пополнение бюджета. Однако, если это приведет к снижению числа официальных разводов, фискальный эффект может оказаться меньше ожидаемого, сделал вывод юрист.

Ранее Министерство финансов предложило увеличить госпошлину за расторжение брака почти в восемь раз, до пяти тысяч рублей. Это коснется случаев, когда супруги без общих несовершеннолетних детей разводятся по согласию или если процесс происходит через суд.