Стало известно, как подготовить питомца к поездке на природу Ветеринар Михеева посоветовала обработать питомца от блох перед поездкой на природу

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Перед поездкой на природу вместе с питомцем животное необходимо обработать от блох и клещей за один-три дня до отправления, посоветовала ветеринар Ольга Михеева. Она рассказала «Газете.Ru», что при отсутствии обработки домашний любимец может заразиться большим количеством гельминтов. Кроме того, у питомца может начаться сильный зуд и аллергия.

При отсутствии обработок у питомца может возникнуть интенсивная глистная инвазия, может возникнуть сильный зуд и аллергия на укусы блох. Клещи могут переносить некоторые кровепаразитарные инфекции, опасные для жизни питомца. Для собак также опасны укусы комаров, которые могут переносить дирофилляриоз, — подчеркнула специалист.

По словам ветеринара, человек редко заражается гельминтозами от домашних любимцев, но при появлении у питомца блох хозяин может испытывать зуд. Заразиться от клещей при этом невозможно: членистоногие опасны для человека только в том случае, если присосались к нему.

Михеева отметила, что сейчас популярны таблетированные формы обработки, в которых есть вещества из группы изоксазолинов. Это связано с тем, что таблетки легко усваиваются и известен точный срок их воздействия на животное. Капли при этом в зависимости от компонентов действуют разное время. Их следует использовать от одного раза в несколько месяцев до одного раза в две недели. Ветеринар посоветовала не использовать ошейник, если у питомца густая шерсть. Также не стоит надевать его на животное, когда оно нервничает.

Михеева рекомендует использовать средства от блох и клещей в разное время, чтобы не превысить дозу действующих компонентов. Ситуативно можно применить инсектоакарицидные спреи короткого действия непосредственно перед прогулкой в лесу или поле.

Обрабатывать стоит даже домашних питомцев. Это связано с тем, что гельминтозами можно заразиться от обуви владельца или от ковриков в коридоре. Михеева отметила, что основным признаком блох у питомца является зуд. Также об этом могут предупреждать красные мелкие пятнышки на коже или темно-коричневые мелкие частицы на шерсти.

Ветеринар Иван Пушилин ранее посоветовал владельцам кошек при поездке в отпуск оставить питомца дома, в привычной для него обстановке. По его словам, наиболее комфортным для животного будет вариант «приходящей няни».