Стало известно, как параллельный импорт изменит цены на iPhone в России Аналитик Анфиногенов: цены на iPhone несильно вырастут из-за параллельного импорта

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Когда в Россию начнут завозить iPhone при помощи параллельного импорта, цены на смартфоны вырастут не слишком сильно, заявил независимый эксперт FMCG-рынка Александр Анфиногенов. Более того, по мнению специалиста, с популяризацией ввоза товаров без согласия правообладателей розничные цены на технику от Apple могут даже снизиться, пишет АБН.

Пользователи Apple помнят, что сертифицированные «Ростестом» телефоны, планшеты и компьютеры стоили в официальных магазинах дороже, чем купленные на «Горбушке». При этом между устройствами не было существенных отличий, — отметил Анфиногенов.

Аналитик призвал не ждать возвращения цен на гаджеты к уровню начала 2022 года. По мнению Анфиногенова, с учетом введения системы параллельного импорта на рынке бытовой техники и электроники появились большие возможности. Однако в отношении остальных сегментов с этим могут возникнуть более серьезные трудности, резюмировал специалист.

Ранее бизнес в России начал производить первые закупки гаджетов в рамках параллельного импорта. В частности, сеть «М.Видео» стала ввозить в страну тестовые партии техники без согласия правообладателей. При этом компания стороной обходит продукцию компании Apple.