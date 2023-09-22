Стало известно, как ожирение влияет на демографическую ситуацию в России Врач Хациев: ожирение снижает возможность родить ребенка

Фото: Баранов Владимир/Globallook Press

Ожирение является одной из причин низкой рождаемости в стране, сообщил в интервью изданию Газета.ру доктор медицинских наук, президент Общества бариатрических хирургов Бекхан Хациев. По его словам, избыточная масса тела на сегодняшний день наблюдается у 47% российских мужчин и 35% женщин. При этом диагноз ожирение можно поставить 19% и 27% соответственно.

Ожирение — это хроническое рецидивирующее заболевание, которое влияет на все системы организма. Оно также приводит к развитию сопутствующих болезней: сахарному диабету второго типа, сонному апноэ, проблемам с сердцем и суставами, бесплодию. Это заболевание влияет как на продолжительность и качество жизни, так и на репродуктивную функцию, значительно снижая возможности пары на рождение ребенка, — пояснил медик.

Он подчеркнул, что из-за выработки жировой тканью гормональных веществ, в организме происходят изменения, приводящие к дисбалансу и вызывающие проблемы с фертильностью. При этом ожирение влияет не только на возможность зачатия, но и на успешность проведения ЭКО и течение беременности. Вероятность рождения здорового ребенка в этой ситуации снижается на 20%.

При наборе лишнего веса хирург рекомендовал активно от него избавляться. В числе наиболее эффективных способов лечения тяжелого ожирения он назвал бариатрическую операцию, которая проводится бесплатно, по квотам от государства и позволяет снизить массу тела более чем на 60% в течение одного-полутора лет.

Ранее врач-психотерапевт Наталья Уханова рассказала, что качественный сон помогает похудеть и способствует сжиганию калорий. Также, по ее словам, нормализация сна способствует омолаживанию клеток и укреплению иммунитета.