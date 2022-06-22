Стало известно, как нормализовать сон с помощью еды и физической активности

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Нормализовать режим отдыха помогают физические упражнения и правильное питание, сообщило издание Live 24 со ссылкой на британский Фонд сна. Активность снижает тревожность и кровяное давление, что помогает улучшить качество сна. При этом специалисты советуют не переутомляться и делать зарядку или заниматься йогой не позже чем за три часа до сна.

Чтобы нормализовать сон, стоит отказаться и от внешних раздражителей в виде кофеина, алкоголя, газированных напитков, шоколада и обезболивающих средств. Все эти компоненты препятствуют нормальному сну и могут спровоцировать бессонницу, — пишет издание.

Отмечается, что каждому человеку для качественного отдыха нужно разное количество времени: одному мало «стандартных» семи-восьми часов в сутки, а другой выспится и за пять часов.

Сомнолог и терапевт Дмитрий Дуйкин ранее предупредил об опасности полифазного сна. Он отметил, что для полноценного восстановления подавляющему большинству людей нужно спать именно семь-восемь часов.

Что действительно можно взять на вооружение, так это 20-минутный дневной сон, добавил он. Такая практика, по словам Дуйкина, распространена в Японии, где опытные сотрудники могут ненадолго заснуть во время рабочего дня.