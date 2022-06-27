Стало известно, как не платить за вывоз мусора в своё отсутствие Гендиректор РЭО Буцаев: чтобы не платить за вывоз мусора в своё отсутствие, нужно обратиться в управляющую компанию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россияне могут не оплачивать вывоз мусора, когда их нет дома, для этого нужно обратиться в управляющую компанию, сообщил гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев. Оплату можно отменить, если тариф рассчитан за человека, а не по площади жилья, отметил он в разговоре с «360».

Если тариф рассчитывается за человека, как во многих регионах, то условно по показателям счётчиков можно доказать, что не проживал в квартире в летние сезоны, и платить не надо. Для этого необходимо направить заявление в управляющую компанию о том, что человек не проживал в данный временной период, приложить показатели счетчиков в качестве доказательства, — сказал Буцаев.

Он также порекомендовал дачникам складывать ветки и спиленную древесину в контейнер, который региональный оператор или сторонняя организация должны вывозить по отдельному договору. Ботву и органические отходы можно выбрасывать и в обычные контейнеры — их отправят на сортировку, а в некоторых регионах используют для производства компоста, техногрунта или органических удобрений.

Ранее стало известно, что финансовые организации и физлица, имеющие брокерские счета на Московской Бирже, с сентября смогут выкупать ценные бумаги мусорной отрасли. Отдельные выпуски для финансирования проектов по переработке могут быть верифицированы как «зелёные».