Стало известно, как научились строить в России для охраны природы Михаил Гец рассказал о блочном строительстве в РФ в рамках зеленых технологий

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Михаил Гец

Российская компания EVRAZ STEEL HOUSE, специализирующаяся на производстве блочных модулей для строительства, проводит свою работу в рамках зеленых технологий, используя полностью перерабатываемые материалы, рассказал исполнительный директор Михаил Гец, передает корреспондент NEWS.ru. По его словам, беречь экологию помогают особенности компании — блоки изготавливаются на предприятиях, а после собираются на месте, что не только не загрязняет территорию, но и не требует больших площадей при строительстве.

Это полностью чистое производство. Ни пылинки, ничего, — подчеркнул Гец.

Такая тактика, по его словам, позволяет не вырубать деревья на месте стройки. Кроме того, полностью используются только перерабатываемые материалы, мокрые процессы, такие как сварка, при строительстве отсутствуют, что успешно вписывается в тренд по охране природы. Гец подчеркнул, что модульный тип строительства позволяет проводить работы на сложных рельефах и в условиях холодного климата, а здания при этом при желании можно переносить или перерабатывать.

Особое внимание уделяется персоналу: если раньше производства стремились к оптимизации процессов и уменьшению количество персонала, то теперь это вынужденный переход, который уже был проделан. Например, в Красногорске расположено полное производство, где в большом цеху на несколько тысяч метров на каждую тысячу метров работают по три-четыре человека. При этом сотрудникам предлагаются не только комфортные условия, но и большие гарантии в рамках соцпакета.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке в сентябре 2024 года пройдет IV Международная дискуссионная платформа Урбан Хаб, в рамках которой отечественные строители обменяются опытом со специалистами из дружественных стран. Ожидается, что эксперты также обсудят проекты по комплексному развитию территорий.