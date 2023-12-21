Стало известно, как накажут виноватых в падении глыбы льда на людей Хаминский: виновных в падении глыб на людей могут наказать по двум статьям УК РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Виновными в падении глыбы льда на людей могут стать собственники здания, с которых эти глыбы рухнули, закон предусматривает для них возможное наказание по двум статьям УК РФ: о халатности и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, заявил в беседе с NEWS.ru глава Центра правопорядка в Москве Александр Хаминский. Он подчеркнул, что смерть человека и причинение вреда здоровью является основанием для возбуждения уголовного дела.

Во-первых, речь может идти о халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека. В соответствии с ч. 2 ст. 293 УК РФ за данное преступление предусмотрена санкция до пяти лет лишения свободы. Во-вторых, если обязанности по эксплуатации здания переданы сторонней организации, то речь будет идти об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, — сказал он.

Хаминский пояснил, что не всегда ответственным за здание лицом будет являться собственник. Если оно эксплуатируется иной организацией, учреждением или органом, нужно ознакомиться с договором, по которому объект недвижимости перешел в пользование другого лица. Это может быть договор аренды, хозяйственного ведения, оперативного управления или какой-либо иной договор.

Ранее сообщалось, что 34-летний мужчина, на которого упала глыба льда в Люберцах возле здания военкомата, умер в реанимации, не приходя в сознание. Всего пострадали четыре человека, двое от госпитализации отказались. Травму головы у здания военкомата также получила женщина, ее состояние оценили как средней тяжести.