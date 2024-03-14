Стало известно, как накажут 11-летнего россиянина за избиение бабушки Адвокат Бельская: избивавшего бабушку ребенка могут отправить в лечебницу

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Адвокат Екатерина Бельская заявила, что, пока ребенок не достиг 14-летнего возраста, за все совершенные им преступления будут отвечать его законные представители. Так в беседе с NEWS.ru она ответила на вопрос, какую ответственность понесет 11-летний мальчик из Красноярского края, который издевался над своей 90-летней прабабушкой и снимал это на видео. В то же время юрист заметила, что по решению суда подозреваемый по статье 117 УК РФ об истязании даже в таком возрасте может отправиться в специальное учебно- или лечебно-воспитательное учреждение на срок не более двух лет.

Поскольку мальчику 11 лет, то есть пока он в малолетнем возрасте (до достижения 14 лет), то ответственность за совершенные им преступления несут законные представители ребенка, — сказала Бельская.

Адвокат допустила, что юного россиянина поставят на учет в органы внутренних дел, а родителей могут привлечь к административному наказанию за ненадлежащее воспитание. Штраф за это составляет от 100 до 500 рублей.

Как стало известно, причиной издевательств стали обидные высказывания пожилой женщины в адрес мальчика. Правнука она оскорбляла из-за деменции.

Ранее полиция Республики Крым задержала местного жителя по подозрению в убийстве сестры. По версии следствия, 15 февраля мужчина, будучи пьяным, поссорился с женщиной и решил ей отомстить. Мужчина схватил канистру с бензином и облил им сестру прямо в доме. После злоумышленник поджег горючую смесь — пострадавшая получила обширные ожоги и вскоре после этого скончалась.