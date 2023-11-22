Стало известно, как наказали актера из «Домового» за пьяный перформанс SHOT: актера Чиркова оштрафовали на 1000 рублей за пьяный перформанс

Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press

Сергей Чирков

Актер Сергей Чирков, известный по роли в фильме «Домовой», отделался штрафом в 1000 рублей за пьяную выходку на детском шоу талантов в Обнинске, сообщает Telegram-канал SHOT. Два взыскания по 500 рублей были наложены на него за мелкое хулиганство и курение в общественном месте.

Ранее актер заявил, что ему «безумно стыдно за свое поведение» и он «уже съел себя весь». Чирков добавил, что собирается принести извинения организаторам конкурса и родителями маленьких артистов, участвовавших в нем. До этого Чирков сам явился в полицию после скандального появления на детском конкурсе. С ним беседовал главный прокурор города.

Инцидент с Чирковым произошел 20 ноября во Дворце культуры Обнинска. В Сеть попало видео, на котором пьяный актер, которого пригласили поучаствовать в жюри в финале конкурса, обильно использует ненормативную лексику при общении с детьми. По словам очевидцев, нетрезвый артист также угрожал детям, снимавшим его, и пытался отобрать телефоны.

По информации Telegram-каналов, впоследствии Чиркова увели и закрыли в гримерке, чтобы не сорвать финал, а сам артист сказал, что «просто устал». Ближе к концу звезда «Домового» немного протрезвел, его выпустили из гримерки, он вручил победителям конкурса дипломы и, не попрощавшись, уехал.