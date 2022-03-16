Стало известно, как мошенники крадут деньги через фальшивые сайты

Эксперт по информационной безопасности Ассоциации «Информационной безопасность банков» Денис Батранков рассказал, что мошенники часто используют новостные поводы для кражи денег у россиян с помощью сайтов. Он пояснил, что нередко злоумышленники создают сайты, на которых якобы можно узнать данные по карте, пишет «360».

Допустим, у некоторых банков были недоступны онлайн-сервисы. Что человек пытается найти? Где ещё [воспользоваться онлайн-сервисом]. Или новость появляется, что что-то с банком случилось — и появляются онлайн-сервисы, которые говорят: «Мы сейчас вам можем рассказать, сколько денег на вашем счёте осталось», — сказал эксперт.

Ещё одной уловкой мошенников является проверка карты якобы на то, что её нет в украденной базе данных. Специалист пояснил, что никаких государственных порталов для такой проверки не существует. Он посоветовал не вводить данные своей карты на сомнительных сайтах.

Ранее сообщалось, что мошенники начали использовать фейковые сайты для проверки данных банковских карт на соответствие «слитой» базе. Держателям карт предлагают ввести данные карты, чтобы «проверить, не попали ли они в руки злоумышленника».