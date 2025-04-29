Стало известно, как мошенники эксплуатируют тему Дня Победы Мошенники начали обманывать ветеранов предложениями выплат к 9 Мая

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Телефонные мошенники начали активно эксплуатировать тему Дня Победы, традиционно отмечающегося в России 9 мая, сообщает агентство URA.RU. По его данным, самые распространенные схемы связаны с фейковыми выплатами к празднику, а также с приглашениями на парад Победы в Москве или в других городах России.

Чаще всего злоумышленники представляются потенциальным жертвам сотрудниками Соцфонда, Министерства труда РФ или соцзащиты. Они утверждают, что жертве полагается медаль в честь юбилейной годовщины победы в Великой Отечественной войне, однако для ее получения нужно подтвердить личность, продиктовав код из СМС-сообщения. Вторая популярная схема — приглашение на парад Победы, которое рассылается в письмах, мессенджерах и СМС.

Вы приглашены на торжественное мероприятие в [город] приуроченные к 80-й годовщине Дня Победы! Для бронирования места перейдите по ссылке и введите код из SMS, — говорится в фейковом сообщении.

Правительство России ранее подготовило законопроект, который вводит уголовную ответственность за незаконный оборот платежных средств. Мера направлена на борьбу с дропперами — людьми, которые оформляют и передают свои банковские карты мошенникам за денежное вознаграждение.