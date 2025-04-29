Стало известно, как могут назвать новые российские крейсеры Патрушев: новые российские крейсеры могут назвать в честь Донецка и Луганска

Фото: МО РФ

Российский ВМФ может получить крейсеры с названиями «Донецк» и «Луганск», заявил ТАСС помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев. По его словам, новые корабли, скорее всего, будут носить наименования, говорящие о героях или важных событиях.

Новые российские корабли должны быть названы в честь героев и событий специальной военной операции. Полагаю, например, что флот может получить крейсеры с названиями «Донецк» и «Луганск», — сказал помощник главы государства.

Ранее издание The National Interest оценило российскую многоцелевую атомную подлодку модернизированного проекта 885М «Ясень-М» «Пермь». Ее спустили на воду в конце марта. Журналисты обратили внимание на тот факт, что водное судно стало первой субмариной, оснащенной гиперзвуковыми ракетами «Циркон». Именно поэтому новое вооружение повысит возможности подводного крейсера.

Тем временем атомный подводный крейсер «Красноярск» провел успешные учения в акватории Тихого океана. Как информировали в Минобороны России, экипаж выполнил скрытный переход в заранее назначенный район и осуществил пуск крылатой ракеты комплекса «Калибр». Снаряд поразил береговую цель на полигоне Кура на Камчатке. Расстояние до мишени составило более 1100 километров.