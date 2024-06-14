Стало известно, как могут наказать сбившего 10 человек в Благовещенске Адвокат Исаев: сбившему 10 человек жителю Благовещенска грозит 15 лет тюрьмы

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Мужчине, сбившему на минивэне 10 человек в Благовещенске, грозит до 15 лет лишения свободы, рассказал NEWS.ru адвокат Леонид Исаев. Эксперт подчеркнул, что, если водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, ему могут предъявить обвинение по ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

С учетом количества жертв ДТП, думаю, что виновнику аварии, при наличии фиксации езды в нетрезвом виде, должны предъявить обвинение по ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), наказание по которой предусматривает от восьми до 15 лет лишения свободы, — пояснил Исаев.

Старший помощник руководителя СУ СК РФ по Амурской области Алексей Лубинский ранее сообщил, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту ДТП в Благовещенске, где мужчина сбил 10 человек, в том числе детей. Представитель ведомства подчеркнул, что водитель, устроивший аварию, находился в состоянии алкогольного опьянения.

До этого стало известно, что устроивший смертельное ДТП в Благовещенске водитель несся по городу со скоростью примерно 100 километров в час. По предварительным данным, когда загорелся зеленый сигнал светофора, мужчина, не сбавляя скорость, выехал на перекресток, а потом его занесло на тротуар — в толпу людей, среди которых были дети.