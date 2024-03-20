Стало известно, как могут наказать Кологривого за дебош в баре Mash: Кологривому грозит штраф за дебош в новосибирском баре

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Никита Кологривый

Telegram-канал Mash сообщает, что актеру Никите Кологривому грозит штраф до 1000 рублей за дебош в одном из баров Новосибирска. По информации канала, в настоящий момент решается вопрос о привлечении актера к ответственности по статье 20.1 КоАП РФ.

По данным канала, с Кологривым в настоящий момент общаются сотрудники местного управления МВД. Как утверждают авторы, максимальное наказание по статье о мелком хулиганстве — это административный арест до 15 суток, но артист, вероятно, отделается штрафом в размере 1000 рублей.

Ранее агент Кологривого подтвердила, что в новосибирском баре произошел конфликт с участием актера. Она добавила, что происшествие было улажено по согласию сторон. Комментируя информацию о том, что актер укусил официантку, агент уточнила, что такого не было, а информацию об этом раздули СМИ. Произошедшее, однако, засняли камеры наблюдения.

Депутат новосибирского городского совета Ростислав Антонов заявил, что Никите Кологривому следует отправиться в зону СВО после дебоша, который он устроил в одном из баров. По его словам, артисту следует последовать примеру актеров, участвовавших в боях в годы Великой Отечественной войны. Он также добавил, что подобные конфликтные инциденты со срыванием футболок в баре не являются тем, что хотят видеть жители Новосибирска от своего кумира.