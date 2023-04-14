Стало известно, как лучше всего отвечать на хамство Психолог Сулим посоветовала отвечать на хамство заготовленными фразами

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При желании ответить на хамство следует реагировать заранее заготовленными фразами или шутками, считает кандидат психологических наук Софья Сулим. Специалист рассказала РИАМО, что, отвечая обидчику грубостью, человек не дает себе возможность создавать новые эффективные привычки и попадает в замкнутый круг агрессии.

Есть одна особенность: если нахамили и хочется ответить, то стоит научиться отвечать шуткой или использовать заготовки на наиболее частые реакции людей. Заготовки могут быть с юмором или обычными, — пояснила Сулим.

Заготовленные фразы помогут парировать более интеллектуально. Психолог посоветовала использовать ответы: «Спасибо, я все учту» или «Сколько интересного вы мне сказали. Откуда вы все это знаете?».

По ее словам, сдерживать негативные эмоции бывает сложно, в связи с чем надо готовиться к этому. Сулим не рекомендует копить всю агрессию в себе, но советует направлять ее не на нахамившего собеседника, а проявлять дома: можно порвать бумагу, поговорить в пустоту или потопать ногами, чтобы отработать свои чувства и избавиться от злости.

Профессор Анча Баранова ранее посоветовала добавить в рацион уксусную кислоту. По ее словам, этот ингредиент поможет человеку снизить уровень раздражения, так как он будет подкармливать бактерии, плохо влияющие на внутреннее состояние человека.