Стало известно, как изменятся отношения РФ и Венесуэлы после сделки с США Политолог Макаркин: отношения России и Венесуэлы могут ухудшиться после выборов

Фото: kremlin

Николас Мадуро и Владимир Путин

Если действующий глава Венесуэлы Николас Мадуро не удержится у власти, то отношения республики с Россией могут измениться, заявил NEWS.ru политолог Алексей Макаркин. Таким образом он прокомментировал сделку, согласно которой США снимут часть санкций с нефтяного сектора страны, а Венесуэла в 2024 году проведет президентские выборы под международным наблюдением.

Изменятся ли отношения России с Венесуэлой, будет зависеть от того, кто выиграет выборы. Их проведение под международным наблюдением означает, что будут соблюдаться процедуры. Такие условия — это возможности для оппозиции, а значит, существуют опасения и для России, — заявил он.

Макаркин считает, что Мадуро сейчас важно попытаться сохранить власть, и если ему это удастся, то, соответственно, отношения с Россией останутся прежними. Если же выиграет оппозиция, отношения определенно изменятся, добавил эксперт.

Пока сложно говорить о том, как и на сколько, но с новым руководством Венесуэла определенно будет больше стремиться к Америке, — резюмировал Макаркин.

Выборы президенты Венесуэлы должны пройти в 2024 году. Летом лидеру местной оппозиции Марии Корине Мачадо запретили занимать государственные должности в течение 15 лет. В этой связи она не сможет принять участие в президентской гонке. Еще один кандидат от оппозиции, экс-губернатор штата Миранда Энрике Каприлес также получил 15-летний запрет на выборные должности.