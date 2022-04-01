Стало известно, как изменятся цены на электронику в России

В настоящее время на рынке электроники происходит очевидный откат и стабилизация после сильного рывка. Об этом агентству ПРАЙМ рассказала digital-директор коммуникационного агентства Svoboda Agency Мария Сорвачёва.

Согласно информации интернет-ретейлера «Ситилинк», в настоящее время на фоне укрепления рубля ряд ноутбуков подешевел на 20%. По мнению Сорвачёвой, в дальнейшем повышения цен и дефицита товаров ждать не стоит . Рынок электроники частично уже перестроил логистику и продолжает двигаться в этом направлении.

В любом случае отечественный рынок не останется без необходимой техники и электроники, а с учётом сотрудничества с дружественными странами в этом направлении, не стоит ожидать повышения цен и дефицита, — резюмировала эксперт.

Ранее исследование онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» показало, что после ухода профильных зарубежных магазинов с российского рынка покупателям больше всего не хватает бытовой техники, мебели и электроники. Отмечается, что половина опрошенных (49%) признались, что не успели приобрести всю необходимую мебель и товары для дома. Несмотря на это, большинство (80%) готовы приобретать нужные товары у малоизвестных производителей.